В Казахстане выпущена марка, посвященная 100-летнему юбилею Гейдара Алиева

В Казахстане выпущена марка, посвященная 100-летнему юбилею общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева

В Казахстане выпущена марка, посвященная 100-летнему юбилею общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, об этом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Астане в узком составе.

Он отметил, что нацелен на очень серьезную работу по развитию экономического взаимодействия, сотрудничества с Азербайджаном, который играет лидирующую роль в регионе Южного Кавказа: "Между нами каких-либо проблем нет. Есть только желание идти вперед именно в этом направлении".