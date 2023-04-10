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В Казахстане выпущена марка, посвященная 100-летнему юбилею Гейдара Алиева

В Казахстане выпущена марка, посвященная 100-летнему юбилею Гейдара Алиева В Казахстане выпущена марка, посвященная 100-летнему юбилею общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева
Внешняя политика
10 апреля 2023 г. 19:09
В Казахстане выпущена марка, посвященная 100-летнему юбилею Гейдара Алиева

В Казахстане выпущена марка, посвященная 100-летнему юбилею общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, об этом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Астане в узком составе.

Он отметил, что нацелен на очень серьезную работу по развитию экономического взаимодействия, сотрудничества с Азербайджаном, который играет лидирующую роль в регионе Южного Кавказа: "Между нами каких-либо проблем нет. Есть только желание идти вперед именно в этом направлении".

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr edilmiş marka buraxılıb

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