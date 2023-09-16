В Казахстане прошло заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ, подписаны документы

12:08

15 сентября в казахстанском городе Туркестан состоялось очередное заседание Совета министров внутренних дел государств-членов СНГ, по их итогам были подписаны документы.

Как сообщили Report в МВД, в заседании от Азербайджана приняла участие делегация во главе с заместителем министра внутренних дел Азербайджана, генерал-лейтенантом полиции Исметом Алиевым.

На заседании были рассмотрены приоритетные вопросы сотрудничества между министерствами внутренних дел стран СНГ, обсуждены результаты совместных оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций.

Заседание Совета завершилось подписанием документов о сотрудничестве между министерствами внутренних дел стран СНГ в борьбе с транснациональной преступностью.