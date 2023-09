В Катаре стартовала 12-я Конференция министров культуры исламского мира.

Как передает Report, об этом посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов написал в социальной сети "Х".

"В Дохе (Катар), стартовала 12-я конференция министров культуры исламского мира. Ждем хороших новостей!", - отмечается в публикации.