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В Калифорнии прошла премьера музыкального произведения, посвященного геноциду в Ходжалы

В Калифорнии прошла премьера музыкального произведения, посвященного геноциду в Ходжалы Human Rights Watch назвала эту страшную трагедию "самой большой резней" в истории армяно-азербайджанского конфликта
Внешняя политика
26 февраля 2021 г. 11:55
В Калифорнии прошла премьера музыкального произведения, посвященного геноциду в Ходжалы

В Калифорнии, США, состоялась премьера музыкального произведения известного мастера кеманчи Имамъяра Гасанова, посвященного памяти жертв Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, произведение создано по инициативе и при поддержке Генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Премьера произведения, транслировавшегося посредством социальных сетей, полюбилась слушателям. В начале музыкального произведения была дана информация о Ходжалинском геноциде, доведено до внимания, что международная организация Human Rights Watch назвала эту страшную трагедию "самой большой резней" в истории армяно-азербайджанского конфликта. В рамках презентации была также показана фотохроника Ходжалинского геноцида.

Имамъяр Гасанов, с 2012 года работающий музыкальным директором Всемирного музыкального фестиваля в Сан-Франциско, вносит большой вклад в популяризацию азербайджанской музыки в США и различных странах мира.

При поддержке Генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе Имамъяр Гасанов ознакомил студентов Стэнфордского университета с богатой музыкальной культурой Азербайджана. Это был первый курс, посвященный преподаванию азербайджанской музыки в одном из самых известных университетов США.

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Версия на азербайджанском языке Kaliforniyada Xocalı Soyqırımına həsr olunan musiqi əsəri nümayiş olunub

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