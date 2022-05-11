В Калифорнии прошла благотворительная акция, посвященная памяти Гейдара Алиева

В Сан-Диего - втором по величине городе штата Калифорния США, прошла масштабная благотворительная акция, посвященная памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В Сан-Диего - втором по величине городе штата Калифорния США, прошла масштабная благотворительная акция, посвященная памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщили Report в Генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, в ходе акции сотням бездомных жителей Сан-Диего раздали горячие блюда.

Мероприятие, проведенное по инициативе и при поддержке Генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе, было организовано в приюте Father Joe's Villages, являющемся одним из крупнейших благотворительных организаций Калифорнии.