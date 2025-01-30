В Калифорнии почтили память турецких дипломатов, убитых членом террористической организации АСАЛА

В Калифорнии почтили память турецких дипломатов, погибших в результате нападения члена армянской террористической организации АСАЛА.

В Калифорнии почтили память турецких дипломатов, погибших в результате нападения члена армянской террористической организации АСАЛА.

Как передает Report , об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба Генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе.

"Чтим память турецких дипломатов Мехмета Байдара и Бахадыра Демира, убитых террористами в Санта-Барбаре 27 января 1973 года", - говорится в сообщении.

Отметим, что генеральный консул Турции в Лос-Анджелесе М.Байдар и вице-консул Б.Демир были расстреляны армянским террористом, членом организации АСАЛА Гургеном Яникяном в городе Санта-Барбаре.

Ряд источников указывают в качестве даты формирования АСАЛА 1975 год, однако члены группировки и до этого организовывали теракты, в том числе в 1972 и 194 годах.