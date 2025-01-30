О нас

В Калифорнии почтили память турецких дипломатов, убитых членом террористической организации АСАЛА

В Калифорнии почтили память турецких дипломатов, убитых членом террористической организации АСАЛА В Калифорнии почтили память турецких дипломатов, погибших в результате нападения члена армянской террористической организации АСАЛА.
Внешняя политика
30 января 2025 г. 07:06
В Калифорнии почтили память турецких дипломатов, убитых членом террористической организации АСАЛА

В Калифорнии почтили память турецких дипломатов, погибших в результате нападения члена армянской террористической организации АСАЛА.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба Генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе.

"Чтим память турецких дипломатов Мехмета Байдара и Бахадыра Демира, убитых террористами в Санта-Барбаре 27 января 1973 года", - говорится в сообщении.

Отметим, что генеральный консул Турции в Лос-Анджелесе М.Байдар и вице-консул Б.Демир были расстреляны армянским террористом, членом организации АСАЛА Гургеном Яникяном в городе Санта-Барбаре.

Ряд источников указывают в качестве даты формирования АСАЛА 1975 год, однако члены группировки и до этого организовывали теракты, в том числе в 1972 и 194 годах.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
29 января 2025 г. 10:30
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
28 января 2025 г. 19:39
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
28 января 2025 г. 13:05
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
27 января 2025 г. 16:23
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
27 января 2025 г. 16:07
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
27 января 2025 г. 16:05
Казакстан Темир Жолы: По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
"Казакстан Темир Жолы": По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
27 января 2025 г. 15:43
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
23 января 2025 г. 12:01
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
22 января 2025 г. 16:23
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
21 января 2025 г. 13:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi