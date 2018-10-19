В Кайсери состоится открытие студенческого общежития имени общенационального лидера Гейдара Алиева

Стамбул. 19 октября. REPORT.AZ/ В Турецком городе Кайсери состоится открытие общежития для студентов имени общенационального лидера Гейдара Алиева, парка Ходжалы и памятника Ходжалы памяти жертв Ходжалинского геноцида.

Как сообщает турецкое бюро Report, на церемонии примут участие официальные лица государства и правительства обеих стран, проживающие, работающие, обучающиеся в братской стране азербайджанцы, представители общественности.

Принадлежащее образовательным комплексам, относящимся к Вагфу бывшего президента Турции Абдуллы Гюля, общежитие построено в соответствии с современными стандартами.

Парк Ходжалы и памятник Ходжалы были сооружены при поддержке Беюкшехерского муниципалитета Кайсери, при организации Азербайджанской ассоциации образования и солидарности.

Руководитель ассоциации Эльшан Гамбаров сообщил в заявлении Report, что парк, строительство которого продолжалось два года, расположен в центре города Кайсери на обширной территории, недалеко от Университета Эрджиес и принадлежащего ему студенческого комплекса.

Вюсала Аббасова