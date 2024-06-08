В Каире прошла церемония официальной встречи президента Ильхама Алиева

8 июня в столице Египта Каире во дворце "Аль-Иттихад" состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Как сообщает из Египта сотрудник Report, на площади, где развевались государственные флаги Азербайджана и Египта, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
В честь главы нашего государства прозвучали пушечные залпы.
Президент Арабской Республики Египет Абдель-Фаттах ас-Сиси встретил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Прозвучали государственные гимны Азербайджанской Республики и Арабской Республики Египет.
Начальник почетного караула отдал рапорт главе нашего государства.
Президенты Азербайджана и Египта обошли строй почетного караула.
Делегация Египта была представлена президенту Ильхаму Алиеву, а делегация Азербайджана – президенту Абдель-Фаттаху ас-Сиси.
Главы государств сделали официальное фото.