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В Каире прошла церемония официальной встречи президента Ильхама Алиева

В Каире прошла церемония официальной встречи президента Ильхама Алиева 8 июня в столице Египта Каире во дворце "Аль-Иттихад" состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Внешняя политика
8 июня 2024 г. 11:32
В Каире прошла церемония официальной встречи президента Ильхама Алиева

8 июня в столице Египта Каире во дворце "Аль-Иттихад" состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает из Египта сотрудник Report, на площади, где развевались государственные флаги Азербайджана и Египта, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

В честь главы нашего государства прозвучали пушечные залпы.

Президент Арабской Республики Египет Абдель-Фаттах ас-Сиси встретил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Прозвучали государственные гимны Азербайджанской Республики и Арабской Республики Египет.

Начальник почетного караула отдал рапорт главе нашего государства.

Президенты Азербайджана и Египта обошли строй почетного караула.

Делегация Египта была представлена президенту Ильхаму Алиеву, а делегация Азербайджана – президенту Абдель-Фаттаху ас-Сиси.

Главы государств сделали официальное фото.

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Версия на английском языке Official welcome ceremony held for President of Azerbaijan Ilham Aliyev in Egypt
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyevin Qahirədə rəsmi qarşılanma mərasimi olub

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