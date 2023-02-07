В Кахраманмараше пропал азербайджанский студент

В результате произошедшего накануне в Турции сильного землетрясения пропал обучающийся в Кахраманмараше азербайджанский студент.

В результате произошедшего накануне в Турции сильного землетрясения пропал обучающийся в Кахраманмараше азербайджанский студент.

Об этом анкаринскому бюро Report сообщил преподаватель-азербайджанец Университета Сютчу Имам Хамран Амирли.

По его словам, о студенте до сих пор нет никакой информации, здание, в котором он жил, полностью разрушено.

Х.Амирли также сообщил, что сегодня находящиеся в Кахраманмараше граждане Азербайджана будут эвакуированы на родину: "Эвакуация будет осуществлена в 15:00 по местному времени с автовокзала Кахраманмараша при поддержке посольства Азербайджана в Турции".

Как сообщили Report в посольстве Турции в Азербайджане, информации о погибших или пострадавших в результате землетрясения гражданах Азербайджана пока нет. Ведется подготовка к эвакуации азербайджанских студентов и других наших граждан из Кахраманмараша в Азербайджан.