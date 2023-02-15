В Кахраманмараше один гражданин Азербайджана все еще находится под завалами

"Во время землетрясения в турецком городе Кахраманмарашt погибли 2 гражданина Азербайджана, а 1 все еще находится под завалами".

"Во время землетрясения в турецком городе Кахраманмарашt погибли 2 гражданина Азербайджана, а 1 все еще находится под завалами".

По сообщению командированного в Турцию сотрудника Report, об этом заявил журналистам преподаватель-азербайджанец Университета Имама Сютчю в Кахраманмараше Хамран Амирли.

По его словам, состояние азербайджанской студентки, вызволенной из-под завалов в Кахраманмараше, в настоящее время удовлетворительное: "В Университете Имама Сютчю в Кахраманмараше обучались около 60 азербайджанских студентов. Во время землетрясения студентка Гёйча Бахшалиева оказалась под завалами. Ее спасли через 30 часов после стихийного бедствия. В настоящее время ее состояние хорошее, она проходит лечение. После завершения лечения Гёйча будет эвакуирована в Азербайджан. Вместе с посольством Азербайджана в Турции мы эвакуировали около 50 студентов в Азербайджан".

"Во время землетрясения в Кахраманмараше погибли 2 гражданина Азербайджана. Один погиб под завалами в районе Эльбистан, а другой - в центре города. Их тела были извлечены из-под завалов и отправлены в Азербайджан вместе с сотрудниками нашего посольства. В настоящее время в Кахраманмараше под завалами осталась 1 гражданка Азербайджана", - подчеркнул Х.Амирли.