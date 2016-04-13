Азербайджан включен Израилем в список потенциально опасных для посещения стран

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Штаб по борьбе с террором Израиля, в преддверии праздника Песах, на который множество израильтян уезжает за рубеж, выпустил новые предупреждения по поводу мест, куда гражданам страны лучше не ездить, сообщает Report со ссылкой на IzRus.

Согласно опубликованному на сайте штаба новому списку, Турция является одним из наиболее опасных мест для посещений, наравне с Пакистаном и рядом африканских стран.

Наряду с этим, в списке все еще фигурирует Азербайджан. Штаб по борьбе с террором Израиля советует израильтянам не ездить в Азербайджан без особой необходимости.

При этом, в предупреждении Штаба отмечается, что внимательность необходимо хранить постоянно даже в западной Европе. Там рекомендуется избегать особо людных мест, в частности, стадионы, вокзалы, торговые центры и прочие места, где возможны теракты.