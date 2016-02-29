В Измире открыли парк дружбы Турция-Азербайджан

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ В муниципалитете Борнова турецкой провинции Измир заложен парк дружбы Турция - Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в парке также установлен памятник жертвам Ходжалинского геноцида.

Как сообщил глава муниципалитета Борнова Олгун Атилла, решение об открытии парка было принято единогласно.

В свою очередь, генконсул Азербайджана в Стамбуле Кенан Муртузов поблагодарил О.Атиллу за решение заложить парк в Борнова.

Принявшие в открытии депутаты и другие гости мероприятия подчеркнули важность еще большего развития связей между городами-побратимами Измиром и Баку.