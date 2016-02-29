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    В Измире открыли парк дружбы Турция-Азербайджан

    Глава муниципалитета Борнова: Решение об открытии парка было принято единогласно

    Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ В муниципалитете Борнова турецкой провинции Измир заложен парк дружбы Турция - Азербайджан.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в парке также установлен памятник жертвам Ходжалинского геноцида.

    Как сообщил глава муниципалитета Борнова Олгун Атилла, решение об открытии парка было принято единогласно.

    В свою очередь, генконсул Азербайджана в Стамбуле Кенан Муртузов поблагодарил О.Атиллу за решение заложить парк в Борнова.

    Принявшие в открытии депутаты и другие гости мероприятия подчеркнули важность еще большего развития связей между городами-побратимами Измиром и Баку.

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