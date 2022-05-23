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В июне между Азербайджаном и ООН будет подписан новый документ

В июне между Азербайджаном и ООН будет подписан новый документ "13 июня этого года будет подписан меморандум о сотрудничестве с Организацией объединенных наций".
Внешняя политика
23 мая 2022 г. 12:01
В июне между Азербайджаном и ООН будет подписан новый документ

"13 июня этого года будет подписан меморандум о сотрудничестве с Организацией объединенных наций".

Как передает Report, об этом исполнительный директор Агентства господдержки НПО Азербайджана Айгюн Алиева сказала во время общественных обсуждений на тему "Поощрение справедливых, миролюбивых и открытых обществ ради устойчивого развития".

Она напомнила, что Агентство работает уже около года: "Мы проводим встречи уже 6 месяцев. Недавно провели в Губе региональную конференцию. Там состоялась встреча с НПО. Однако ситуация не такая, как нам хотелось бы".

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Версия на английском языке Azerbaijan, UN to sign new document in June
Версия на азербайджанском языке Gələn ay Azərbaycanla BMT arasında yeni sənəd imzalanacaq

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