В июне между Азербайджаном и ООН будет подписан новый документ

"13 июня этого года будет подписан меморандум о сотрудничестве с Организацией объединенных наций".

"13 июня этого года будет подписан меморандум о сотрудничестве с Организацией объединенных наций".

Как передает Report, об этом исполнительный директор Агентства господдержки НПО Азербайджана Айгюн Алиева сказала во время общественных обсуждений на тему "Поощрение справедливых, миролюбивых и открытых обществ ради устойчивого развития".

Она напомнила, что Агентство работает уже около года: "Мы проводим встречи уже 6 месяцев. Недавно провели в Губе региональную конференцию. Там состоялась встреча с НПО. Однако ситуация не такая, как нам хотелось бы".