В итальянской прессе опубликовано видеоинтервью с послом Азербайджана

Посол Азербайджана в Италии Мамед Ахмедзаде дал интервью авторитетному итальянскому информационному агентству "Askanews" в формате видеоконференции, рассказав об азербайджано-итальянском стратегическом партнерстве и наиболее памятных событиях уходящего го

Посол Азербайджана в Италии Мамед Ахмедзаде дал интервью авторитетному итальянскому информационному агентству "Askanews" в формате видеоконференции, рассказав об азербайджано-итальянском стратегическом партнерстве и наиболее памятных событиях уходящего года.

Как сообщили Report в посольстве Италии, видеоинтервью в двух частях было продублировано другими агентствами и изданиями, среди которых Il Sole 24 Ore, Formiche, Affari Italiani, Quotidiano, Virgilio, Il Giornale d'Italia, Notizi Tiscali, Yahoo Style, Notizi Yahoo, Domiplay, Sports Yahoo, Timgate, Today, Rassegnastampa News и т.д.

В первой части видеоинтервью, вышедшем под заголовком "Успешный год в итальяно-азербайджанском партнерстве", посол отметил, что уходящий год запомнился крупными успехами в азербайджано-итальянском сотрудничестве. Среди значимых событий была упомянута подписанная президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Джузеппе Конте “Совместная декларация об укреплении многопланового стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой”.

Говоря об экономическом сотрудничестве между двумя странами в текущем году, дипломат поведал о строительстве Трансадриатического газопровода, торговом партнерстве Италии с Азербайджаном, подчеркнув, что Италия является крупнейшим торговым партнером Азербайджана, а Азербайджан - основным импортером итальянских товаров на Южном Кавказе.