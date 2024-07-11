В Исламабаде состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева

11 июля в Исламабаде состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, находящегося с государственным визитом в Исламской Республике Пакистан.

11 июля в Исламабаде состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, находящегося с государственным визитом в Исламской Республике Пакистан.

Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул.

Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф встретил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Сначала было сделано официальное фото.

Прозвучали государственные гимны Азербайджанской Республики и Исламской Республики Пакистан.

Начальник почетного караула отдал рапорт главе нашего государства.

Президент Азербайджана обошел строй почетного караула.

Делегация Пакистана была представлена президенту Ильхаму Алиеву, а делегация Азербайджана – премьер-министру Мухаммаду Шахбазу Шарифу.