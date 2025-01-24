О нас

Азербайджан и Пакистан провели в Исламабаде межмидовские политические консультации

Азербайджан и Пакистан провели в Исламабаде межмидовские политические консультации В Исламабаде состоялось 8-е заседание совместной азербайджано-пакистанской межправительственной комиссии.
Внешняя политика
24 января 2025 г. 13:13
Азербайджан и Пакистан провели в Исламабаде межмидовские политические консультации

В Исламабаде состоялось 8-е заседание совместной азербайджано-пакистанской межправительственной комиссии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД.

Азербайджанскую делегацию на мероприятии возглавил замминистра иностранных дел Эльнур Мамедов, пакистанскую сторону представляла заместитель главы МИД Амна Балоч.

Накануне, 23 января, состоялся 4-й раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран, в ходе которого были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, экономической, торговой, сельскохозяйственной, образовательной, культурной, энергетической, туристической и прочих сферах, отмечена важность взаимных визитов на различных уровнях.

Э.Мамедов встретился с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Пакистана Мохаммадом Исхаком Даром. На встрече стороны обсудили ключевые аспекты стратегического сотрудничества между двумя странами, подчеркнули значимость взаимных визитов на высоком уровне, а также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

24 января замглавы МИД Азербайджана выступил на 8-м заседании межправкомиссии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоIslamabad hosts meeting of Azerbaijan-Pakistan Joint Commission
Версия на азербайджанском языке Фотоİslamabadda Azərbaycan-Pakistan arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

Другие новости из категории

Посол Беларуси встретился с Хикметом Гаджиевым по случаю завершения дипмиссии
Посол Беларуси встретился с Хикметом Гаджиевым по случаю завершения дипмиссии
24 января 2025 г. 11:42
Хикмет Мирзоев встретился с командующим Сухопутными войсками Турции
Хикмет Мирзоев встретился с командующим Сухопутными войсками Турции
24 января 2025 г. 11:27
Джейхун Байрамов встретился с послом Беларуси в Азербайджане
ФотоДжейхун Байрамов встретился с послом Беларуси в Азербайджане
23 января 2025 г. 20:17
Лейла Алиева приняла участие в мероприятии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе
ФотоЛейла Алиева приняла участие в мероприятии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе
23 января 2025 г. 19:58
Посол Азербайджана в Анкаре обсудил двусторонние отношения с новым послом Турции в Баку
Посол Азербайджана в Анкаре обсудил двусторонние отношения с новым послом Турции в Баку
23 января 2025 г. 18:50
Захарова: Пока сложно предсказать политику администрации Трампа по Южному Кавказу
Захарова: Пока сложно предсказать политику администрации Трампа по Южному Кавказу
23 января 2025 г. 17:23
МИД объявляет конкурс на замещение вакантной должности
МИД объявляет конкурс на замещение вакантной должности
23 января 2025 г. 16:55
Глава МИД: Имеются широкие перспективы для совместного сотрудничества Азербайджана и Турции на Африканском континенте
Глава МИД: Имеются широкие перспективы для совместного сотрудничества Азербайджана и Турции на Африканском континенте
23 января 2025 г. 16:53
Глава МИД: Азербайджан совместно с Турцией окажет поддержку решению гуманитарных вопросов в Сирии
Глава МИД: Азербайджан совместно с Турцией окажет поддержку решению гуманитарных вопросов в Сирии
23 января 2025 г. 16:50
Глава МИД принял Джахита Багчи в связи с завершением его дипломатической миссии в Азербайджане
ФотоГлава МИД принял Джахита Багчи в связи с завершением его дипломатической миссии в Азербайджане
23 января 2025 г. 16:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi