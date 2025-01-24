Азербайджан и Пакистан провели в Исламабаде межмидовские политические консультации

В Исламабаде состоялось 8-е заседание совместной азербайджано-пакистанской межправительственной комиссии.

В Исламабаде состоялось 8-е заседание совместной азербайджано-пакистанской межправительственной комиссии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД.

Азербайджанскую делегацию на мероприятии возглавил замминистра иностранных дел Эльнур Мамедов, пакистанскую сторону представляла заместитель главы МИД Амна Балоч.

Накануне, 23 января, состоялся 4-й раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран, в ходе которого были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, экономической, торговой, сельскохозяйственной, образовательной, культурной, энергетической, туристической и прочих сферах, отмечена важность взаимных визитов на различных уровнях.

Э.Мамедов встретился с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Пакистана Мохаммадом Исхаком Даром. На встрече стороны обсудили ключевые аспекты стратегического сотрудничества между двумя странами, подчеркнули значимость взаимных визитов на высоком уровне, а также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

24 января замглавы МИД Азербайджана выступил на 8-м заседании межправкомиссии.