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В Исламабаде открылась Азербайджано-пакистанская торгово-промышленная палата

В Исламабаде открылась Азербайджано-пакистанская торгово-промышленная палата В столице Пакистана Исламабаде состоялось открытие Азербайджано-Пакистанской торгово-промышленной палаты.
Внешняя политика
12 февраля 2025 г. 19:36
В Исламабаде открылась Азербайджано-пакистанская торгово-промышленная палата

В пакистанской столице Исламабаде состоялось открытие Азербайджано-пакистанской торгово-промышленной палаты.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана, в мероприятии приняли участие министр инвестиций Пакистана Абдул Алим Хан, дипломаты, представители госструктур, бизнеса и общественности.

На церемонии посол Азербайджана Хазар Фархадов отметил высокий уровень дипломатических отношений двух стран и рассказал о налоговых льготах, инвестиционных возможностях и освобождении от импортных пошлин на пакистанский рис до 31 декабря 2027 года.

Также выступили министр инвестиций Пакистана Абдул Алим Хан, президент Федерации торгово-промышленных палат Пакистана Атиф Икрам Шейх и председатель Азербайджано-пакистанской торгово-промышленной палаты Эхсан Зафар Бахтавари. Они подчеркнули рост экономического сотрудничества и благоприятный инвестиционный климат в Азербайджане.

В завершение церемонии были сделаны фотографии на память.

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Версия на азербайджанском языке Фото Azərbaycan-Pakistan Ticarət və Sənaye Palatasının açılışı olub

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