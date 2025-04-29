В ИСЕСКО представят данные о состоянии культурных памятников в Западном Азербайджане

Данные о состоянии культурных памятников на территории Западного Азербайджана будут направлены в ИСЕСКО.

Данные о состоянии культурных памятников на территории Западного Азербайджана будут направлены в ИСЕСКО.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекберли в беседе с журналистами.

По его словам, культурные памятники в Западном Азербайджане являются частью не только азербайджанского наследия, но и исламского мира и общемировой цивилизации.

"Разрушение этих объектов - преступление против мировой культурной памяти. Мы обладаем точным реестром памятников на территории Западного Азербайджана и передадим соответствующую информацию международным организациям, в том числе ЮНЕСКО", - сказал он.

Алекберли отметил, что уже направлено обращение в ряд организаций в связи с разрушением последнего азербайджанского жилого квартала в Ереване - Тепебаши, включая мечеть, построенную Аббаскули ханом Эриванским.