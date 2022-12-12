В Иране почтили память Гейдара Алиева

В посольстве Азербайджана в Иране состоялась церемония почтения памяти общенационального лидера Гейдара Алиева под названием «Гений, создавший историю».

В посольстве Азербайджана в Иране состоялась церемония почтения памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как передает Report, в мероприятии под названием "Гений, создавший историю" приняли участие представители исламского совета Ирана, МИД Ирана, азербайджанской диаспоры в Тегеране.

Выступивший на мероприятии иранский депутат Махмуд Аббасзаде Мешкини рассказал о тесных узах, связывающих иранский и азербайджанский народы, богатом управленческом опыте Гейдара Алиева, оставившем след в истории.

В свою очередь посол Азербайджана Али Ализаде отметил роль Гейдара Алиева в деле сохранения и укрепления независимости нашей страны, его мудрой политике строительства государства.

Посол также напомнил слова Гейдара Алиева: "Мы решим карабахский вопрос. Нужно время. Никто не может отнять у Азербайджана его земли. Наши оккупированные земли обязательно будут возвращены. Любой ценой".

"Спустя годы достойный продолжатель дела Гейдара Алиева президент Азербайджана Ильхам Алиев исполнил завет общенационального лидера", - сказал посол.