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Лаборатория инклюзивного образования создана при поддержке Азербайджана в вузе в Иордании

Лаборатория инклюзивного образования создана при поддержке Азербайджана в вузе в Иордании В Иорданском университете при поддержке Азербайджана создана новая лаборатория инклюзивного образования
Внешняя политика
30 мая 2025 г. 15:34
Лаборатория инклюзивного образования создана при поддержке Азербайджана в вузе в Иордании

В Иорданском университете при поддержке Азербайджана создана новая лаборатория инклюзивного образования для студентов с ограниченными возможностями здоровья.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

В торжественной церемонии открытия приняли участие ректор вуза Назир Обейдат, посол Азербайджана в Иордании Эльдар Салимов, глава Агентства содействия международному развитию Азербайджана (AIDA) Эльмеддин Мехдиев, а также представители академических кругов, дипломаты и студенты.

Открытие лаборатории стало возможным благодаря поддержке Азербайджана по линии AIDA. Агентство в том числе оснастило лабораторию новейшим оборудованием и вспомогательным программным обеспечением. Эти инновационные решения призваны удовлетворить особые потребности студентов с ограниченными возможностями здоровья и расширить возможности их академической и социальной интеграции.

В рамках мероприятия также был продемонстрирован ознакомительный видеоролик о достопримечательностях Азербайджана.

Напомним, что при поддержке Азербайджана в Иорданском университете ранее была создана компьютерная лаборатория для студентов с ограниченными возможностями здоровья. Проект также был реализован AIDA, лаборатория была оснащена всем необходимым оборудованием и техническими средствами.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın dəstəyi ilə İordaniya Universitetində inklüziv təhsil üçün yeni laboratoriya yaradılıb

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