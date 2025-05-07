В Иордании почтили память Гейдара Алиева

В Аммане отметили 102-ю годовщину со дня рождения национального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, посол Эльдар Селимов назвал отношения между Иорданией и Азербайджаном моделью двустороннего сотрудничества.

В Аммане отметили 102-ю годовщину со дня рождения национального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, посол Эльдар Селимов назвал отношения между Иорданией и Азербайджаном моделью двустороннего сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом сообщило иорданское государственное агентство PETRA.

Посол Азербайджана в Иордании Эльдар Селимов заявил, что отношения между Амманом и Баку стали образцом двустороннего сотрудничества. По его словам, такого уровня взаимосвязи удалось достичь благодаря личным усилиям короля Абдаллы II и президента Ильхама Алиева. Особенно за последние два года сотрудничество значительно активизировалось.

Выступая на мероприятии, Селимов отметил особое внимание, которое Гейдар Алиев уделял отношениям с Ближним Востоком, в частности с Иорданией, и напомнил о его встрече с королём Хусейном около 30 лет назад в Касабланке.

Дипломат выразил особую благодарность правительству Иордании и муниципалитету Аммана за решение назвать одну из улиц в районе Новый Бадр именем Гейдара Алиева, что, по его словам, стало символом братских отношений между двумя странами.

Он также подчеркнул, что именно в период правления Гейдара Алиева Азербайджан вступил в новый этап своей истории, став независимым государством и активным участником международных процессов, добившись значительного прогресса в экономической, социальной и культурной сферах.