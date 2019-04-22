В I квартале около 500 граждан Азербайджана не впустили в Грузию

В январе-марте этого года 493 гражданина Азербайджана не впустили в Грузию.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете министерства внутренних дел Грузии.

В январе разрешение на въезд в соседнюю страну не получили 124, в феврале – 141, в марте - 228 граждан Азербайджана.

Азербайджан занимает третье место по количеству иностранных граждан, не получивших разрешение на въезд в страну.

В отчетный период всего в Грузии не впустили 6400 иностранных граждан. Первое место среди них занимают граждане Ирана (3000 человек), второе – граждане Индии (1200 человек).