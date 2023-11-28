О нас

В Human Rights Watch заявили о якобы неосведомленности организации о минной проблеме Азербайджана

В Human Rights Watch заявили о якобы неосведомленности организации о минной проблеме Азербайджана Представитель называющей себя правозащитной организацией Human Rights Watch (HRW) в ООН Луи Шарбонно заявил, что в HRW якобы не осведомлены о международных призывах Азербайджана по поводу минной проблемы, возникшей в результате продолжавшейся почти 30-лет
Внешняя политика
28 ноября 2023 г. 06:14
В Human Rights Watch заявили о якобы неосведомленности организации о минной проблеме Азербайджана

Представитель называющей себя правозащитной организацией Human Rights Watch (HRW) в ООН Луи Шарбонно заявил, что в HRW якобы не осведомлены о международных призывах Азербайджана по поводу минной проблемы, возникшей в результате продолжавшейся почти 30-лет армянской агрессии.

Об этом делегат сообщил в ответ на запрос двухмесячной давности американского бюро Report.

"Мы не знаем об этой проблеме. Я не могу найти никаких исследований по этому поводу, но спрошу у своих коллег", - утверждал он.

Хотя господин Шарбонно пообещал вместе с коллегами разобраться в упомянутых вопросах, очередной запрос Report остается без ответа в течение уже двух месяцев.

Несмотря на то, что государственные структуры и неправительственные организации как в период войны, так и в послевоенное время неоднократно готовили и должным образом передавали уполномоченным лицам Human Rights Watch многочисленные свидетельства нарушений Арменией норм и принципов международного права, в том числе международного гуманитарного права, эти данные не нашли отражения в опубликованном организацией отчете. В этих отчетах была представлена информация о том, что после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года более 350 граждан Азербайджана подорвались на минах, установленных армянской стороной.

К сожалению, Human Rights Watch, не предприняв шагов по расследованию нарушений прав человека, упомянутых в этих официальных отчетах, продолжала публиковать предвзятые отчеты. Поскольку связанные с Азербайджаном доклады HRW всегда служили интересам армянской стороны, не вызывают удивления утверждения организации о ее неосведомленности о минной проблеме Азербайджана.

Беспечное отношение Human Rights Watch к происходящему является проявлением антиазербайджанской позиции

Американский журналист, основатель и главный редактор информационного агентства Schirach Report, президент действующего в Вашингтоне "Института глобальной политики" (Global Policy Institute), профессор политологии и международных отношений Университета Bay Atlantic Паоло фон Ширах, посетивший в июле этого года Карабахский регион Азербайджана, в беседе с Report отметил, что организация Human Rights Watch, не проведя расследования в связи с установленными армянскими вооруженными силами мин на территории Азербайджана, демонстрирует однобокую позицию.

"Когда я посетил регион, то лично стал свидетелем, что противопехотные мины, установленные армянами на азербайджанских территориях, являются дешевым и смертоносным оружием. Якобы неосведомленность Human Rights Watch по этому вопросу неубедительна, поскольку официальный Баку подготовил и распространил достаточно данных о происходящем. Отказ наряду с этим правительства Армении от сотрудничества в плане предоставления карт минных полей значительно тормозит решение самой большой проблемы в регионе. Если бы армянская сторона согласилась передать соответствующую информацию, разминирование, которое является достаточно долгим и дорогостоящим процессом, могло бы продолжаться гораздо быстрее".

Эксперт добавил, что игнорирование Human Rights Watch самой большой проблемы в регионе, странная и необъективная позиция организации по этому вопросу вызывает сожаление.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Human Rights Watch'' rəsmisi guya Azərbaycanın mina problemindən xəbərsiz olduğunu deyib

Другие новости из категории

Форум сотрудничества НПО Азербайджана и Узбекистана в Физули завершился художественной частью
ФотоФорум сотрудничества НПО Азербайджана и Узбекистана в Физули завершился художественной частью
27 ноября 2023 г. 22:51
Госдеп: Мы видим подлинную возможность достижения Азербайджаном и Арменией мира
Госдеп: Мы видим подлинную возможность достижения Азербайджаном и Арменией мира
27 ноября 2023 г. 22:27
В Азербайджан прибыл представитель НАТО
В Азербайджан прибыл представитель НАТО
27 ноября 2023 г. 19:34
Закир Гасанов: Попытки внерегиональных стран обострить ситуацию в регионе неприемлемы
Закир Гасанов: Попытки внерегиональных стран обострить ситуацию в регионе неприемлемы
27 ноября 2023 г. 18:02
Яшар Гюлер: Турция наладила с Азербайджаном и Грузией наиболее тесные связи в сфере обороны
Яшар Гюлер: Турция наладила с Азербайджаном и Грузией наиболее тесные связи в сфере обороны
27 ноября 2023 г. 17:44
Посольство Израиля в Азербайджане разместило на своих стенах фотографии заложников ХАМАС
Посольство Израиля в Азербайджане разместило на своих стенах фотографии заложников ХАМАС
27 ноября 2023 г. 17:41
Азербайджан, Турция и Грузия в следующем году проведут совместные учения
Азербайджан, Турция и Грузия в следующем году проведут совместные учения
27 ноября 2023 г. 17:37
В Москве состоялось IV заседание Российско-азербайджанского экспертного совета
В Москве состоялось IV заседание Российско-азербайджанского экспертного совета
27 ноября 2023 г. 16:06
НПО Азербайджана и Узбекистана могут расширить сотрудничество
НПО Азербайджана и Узбекистана могут расширить сотрудничество
27 ноября 2023 г. 15:30
НПО Азербайджана и донорские организации Узбекистана подпишут Меморандум о сотрудничестве
НПО Азербайджана и донорские организации Узбекистана подпишут Меморандум о сотрудничестве
27 ноября 2023 г. 15:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi