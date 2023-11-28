В Human Rights Watch заявили о якобы неосведомленности организации о минной проблеме Азербайджана

Представитель называющей себя правозащитной организацией Human Rights Watch (HRW) в ООН Луи Шарбонно заявил, что в HRW якобы не осведомлены о международных призывах Азербайджана по поводу минной проблемы, возникшей в результате продолжавшейся почти 30-лет

Представитель называющей себя правозащитной организацией Human Rights Watch (HRW) в ООН Луи Шарбонно заявил, что в HRW якобы не осведомлены о международных призывах Азербайджана по поводу минной проблемы, возникшей в результате продолжавшейся почти 30-лет армянской агрессии.

Об этом делегат сообщил в ответ на запрос двухмесячной давности американского бюро Report .

"Мы не знаем об этой проблеме. Я не могу найти никаких исследований по этому поводу, но спрошу у своих коллег", - утверждал он.

Хотя господин Шарбонно пообещал вместе с коллегами разобраться в упомянутых вопросах, очередной запрос Report остается без ответа в течение уже двух месяцев.

Несмотря на то, что государственные структуры и неправительственные организации как в период войны, так и в послевоенное время неоднократно готовили и должным образом передавали уполномоченным лицам Human Rights Watch многочисленные свидетельства нарушений Арменией норм и принципов международного права, в том числе международного гуманитарного права, эти данные не нашли отражения в опубликованном организацией отчете. В этих отчетах была представлена информация о том, что после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года более 350 граждан Азербайджана подорвались на минах, установленных армянской стороной.

К сожалению, Human Rights Watch, не предприняв шагов по расследованию нарушений прав человека, упомянутых в этих официальных отчетах, продолжала публиковать предвзятые отчеты. Поскольку связанные с Азербайджаном доклады HRW всегда служили интересам армянской стороны, не вызывают удивления утверждения организации о ее неосведомленности о минной проблеме Азербайджана.

Беспечное отношение Human Rights Watch к происходящему является проявлением антиазербайджанской позиции

Американский журналист, основатель и главный редактор информационного агентства Schirach Report, президент действующего в Вашингтоне "Института глобальной политики" (Global Policy Institute), профессор политологии и международных отношений Университета Bay Atlantic Паоло фон Ширах, посетивший в июле этого года Карабахский регион Азербайджана, в беседе с Report отметил, что организация Human Rights Watch, не проведя расследования в связи с установленными армянскими вооруженными силами мин на территории Азербайджана, демонстрирует однобокую позицию.

"Когда я посетил регион, то лично стал свидетелем, что противопехотные мины, установленные армянами на азербайджанских территориях, являются дешевым и смертоносным оружием. Якобы неосведомленность Human Rights Watch по этому вопросу неубедительна, поскольку официальный Баку подготовил и распространил достаточно данных о происходящем. Отказ наряду с этим правительства Армении от сотрудничества в плане предоставления карт минных полей значительно тормозит решение самой большой проблемы в регионе. Если бы армянская сторона согласилась передать соответствующую информацию, разминирование, которое является достаточно долгим и дорогостоящим процессом, могло бы продолжаться гораздо быстрее".

Эксперт добавил, что игнорирование Human Rights Watch самой большой проблемы в регионе, странная и необъективная позиция организации по этому вопросу вызывает сожаление.