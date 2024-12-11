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В Хорватии почтили память Гейдара Алиева

В Хорватии почтили память Гейдара Алиева В посольстве Азербайджана в Хорватии почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Внешняя политика
11 декабря 2024 г. 04:35
В Хорватии почтили память Гейдара Алиева

В посольстве Азербайджана в Хорватии почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил посол Анар Иманов.

"Посольство Азербайджана в Хорватии провело мероприятие в память об общенациональном лидере азербайджанского народа Гейдаре Алиеве", – отметил дипломат.

По его словам, участникам была предоставлена информация о решающей роли великого лидера "в формировании развивающегося, процветающего и по-настоящему независимого Азербайджана".

"Участники мероприятия высоко оценили выступления талантливых азербайджанских музыкантов Фарида Фейзуллаева и Жали Фейзуллаевой, которые исполнили произведения известных азербайджанских и зарубежных композиторов", – подчеркнул Анар Иманов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXorvatiyada Heydər Əliyevin xatirəsi yad edilib

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