В Хорватии почтили память Гейдара Алиева

В посольстве Азербайджана в Хорватии почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
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"Посольство Азербайджана в Хорватии провело мероприятие в память об общенациональном лидере азербайджанского народа Гейдаре Алиеве", – отметил дипломат.
По его словам, участникам была предоставлена информация о решающей роли великого лидера "в формировании развивающегося, процветающего и по-настоящему независимого Азербайджана".
"Участники мероприятия высоко оценили выступления талантливых азербайджанских музыкантов Фарида Фейзуллаева и Жали Фейзуллаевой, которые исполнили произведения известных азербайджанских и зарубежных композиторов", – подчеркнул Анар Иманов.