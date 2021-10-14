В ходе заседания СМИД СНГ в Минске подписан ряд документов

Азербайджан придает большое значение сотрудничеству в рамках СНГ, а также дальнейшему расширению и углублению двусторонних отношений со всеми государствами-членами СНГ.

Азербайджан придает большое значение сотрудничеству в рамках Cодружества независимых государств (СНГ), а также дальнейшему расширению и углублению двусторонних отношений со всеми государствами-членами СНГ.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках заседания Совета министров иностранных дел стран-членов СНГ в Минске.

Министр заявил, что гуманитарная сфера является одним из основных направлений деятельности в рамках СНГ.

Д. Байрамов также отметил важное значение взаимодействия государств-членов СНГ в сфере миграции в рамках организации, в том числе на двусторонней основе.

В конце заседания министрами были подписаны план мероприятий по празднованию года народного творчества и культурного наследия в СНГ в 2022 году и проект заявления глав государств-участников СНГ о развитии сотрудничества в сфере миграции.

Помимо этого, Совет министров иностранных дел стран СНГ утвердил План многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества Независимых Государств на 2022 год.