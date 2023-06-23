О нас

МИД о встречах Джейхуна Байрамова в британском парламенте

МИД о встречах Джейхуна Байрамова в британском парламенте В рамках рабочего визита в Великобританию, министр иностранных дел Джейхуна Байрамова провел ряд встреч с членами Палаты лордов и общин парламента.
Внешняя политика
23 июня 2023 г. 02:54
МИД о встречах Джейхуна Байрамова в британском парламенте

В рамках рабочего визита в Великобританию, министр иностранных дел Джейхуна Байрамова провел ряд встреч с членами Палаты лордов и общин парламента.

Как передает Report со ссылкой на МИД, в них приняли участие председатель Комитета по международным отношениям Алисия Кэрнс, член парламента и министр по делам Европы и Северной Америки Королевства Стефеном Доути, лорд Эванс, лорд Ваферли, баронесс Уддин, лорд Хусейн, Боб Блэкман и Дэвид Дугид.

Стороны подчеркнули важность межпарламентского сотрудничества и развития партнерских отношений между двумя странами. Были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией, в том числе устойчивого партнерства в области энергетики и альтернативной энергетики. Была доведена до внимания возрастающая роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы, а также в "среднем коридоре" и транспортно-транзитной сфере.

Министр обсудил процесс нормализации азербайджано-армянских отношений в постконфликтный период, нынешнее состояние переговоров по мирному соглашению, интенсивные работы по восстановлению и реконструкции, проводимые на освобожденных территориях, начало процесса возвращение вынужденных переселенцев на родные земли.

Стороны также обменялись мнениями по ситуации в Украине, вопросам региональной безопасности и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоXİN Ceyhun Bayramovun Britaniya parlamentində görüşlərinə dair məlumat yayıb

Самое важное

МИД Азербайджана: Обвинять Азербайджан в этнической чистке - лицемерие
МИД Азербайджана: Обвинять Азербайджан в "этнической чистке" - лицемерие
22 июня 2023 г. 17:52
Президент Ильхам Алиев наградил группу государственных служащих
Президент Ильхам Алиев наградил группу государственных служащих
22 июня 2023 г. 16:59
Председатель комиссии: В селе Союдлю и его окрестностях проведены измерения атмосферы
Председатель комиссии: В селе Союдлю и его окрестностях проведены измерения атмосферы
22 июня 2023 г. 16:44
Президент Азербайджана принял премьер-министра Казахстана
Президент Азербайджана принял премьер-министра Казахстана
22 июня 2023 г. 14:30
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Лачыне, Ходжавенде, Шуше и Ходжалы
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Лачыне, Ходжавенде, Шуше и Ходжалы
22 июня 2023 г. 10:02
Арестованы граждане Азербайджана, вступившие в незаконные вооруженные формирования за рубежом
Арестованы граждане Азербайджана, вступившие в незаконные вооруженные формирования за рубежом
22 июня 2023 г. 09:40
МВД о событиях в Гедабеке: Распространяемые в соцсетях кадры не отражают другие аспекты незаконных действий
МВД о событиях в Гедабеке: Распространяемые в соцсетях кадры не отражают другие аспекты незаконных действий
21 июня 2023 г. 12:44
Назначен новый заместитель премьер-министра Нахчывана
ФотоНазначен новый заместитель премьер-министра Нахчывана
20 июня 2023 г. 17:11
В Азербайджане планируется запретить продажу лекарств, не включенных в госреестр
В Азербайджане планируется запретить продажу лекарств, не включенных в госреестр
20 июня 2023 г. 12:31
В Азербайджане планируется запретить продажу лекарств по ценам выше регулируемых
В Азербайджане планируется запретить продажу лекарств по ценам выше регулируемых
20 июня 2023 г. 12:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi