МИД о встречах Джейхуна Байрамова в британском парламенте

В рамках рабочего визита в Великобританию, министр иностранных дел Джейхуна Байрамова провел ряд встреч с членами Палаты лордов и общин парламента.

В рамках рабочего визита в Великобританию, министр иностранных дел Джейхуна Байрамова провел ряд встреч с членами Палаты лордов и общин парламента.

Как передает Report со ссылкой на МИД, в них приняли участие председатель Комитета по международным отношениям Алисия Кэрнс, член парламента и министр по делам Европы и Северной Америки Королевства Стефеном Доути, лорд Эванс, лорд Ваферли, баронесс Уддин, лорд Хусейн, Боб Блэкман и Дэвид Дугид.

Стороны подчеркнули важность межпарламентского сотрудничества и развития партнерских отношений между двумя странами. Были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией, в том числе устойчивого партнерства в области энергетики и альтернативной энергетики. Была доведена до внимания возрастающая роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы, а также в "среднем коридоре" и транспортно-транзитной сфере.

Министр обсудил процесс нормализации азербайджано-армянских отношений в постконфликтный период, нынешнее состояние переговоров по мирному соглашению, интенсивные работы по восстановлению и реконструкции, проводимые на освобожденных территориях, начало процесса возвращение вынужденных переселенцев на родные земли.

Стороны также обменялись мнениями по ситуации в Украине, вопросам региональной безопасности и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.