В ходе визита президента Сербии в Азербайджан будет подписан ряд двусторонних документов

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Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Обнародована программа визита в Азербайджан президента Сербии Александра Вучича.

Как сообщает Report со ссылкой на сербские СМИ, А. Вучич прибудет в Баку сегодня и проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По итогам встречи ожидается подписание ряда двусторонних документов.

Кроме того, А.Вучич проведет встречи с премьер -министром страны Новрузом Мамедовым и председателем Милли Меджлиса Огтаем Асадовым.

22 мая А.Вучич посетит Азербайджанский Университет Языков, где примет участие в открытии Центра сербского языка и культуры. Также президенту Сербии вручат диплом почетного доктора этого университета.