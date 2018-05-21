 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В ходе визита президента Сербии в Азербайджан будет подписан ряд двусторонних документов

    Президенту Сербии вручат диплом почетного доктора Азербайджанского Университета Языков© REUTERS/Bernadett Szabo

    Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Обнародована программа визита в Азербайджан президента Сербии Александра Вучича.

    Как сообщает Report со ссылкой на сербские СМИ, А. Вучич прибудет в  Баку сегодня и проведет встречу с  президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По итогам встречи ожидается подписание ряда двусторонних документов.

    Кроме того, А.Вучич проведет встречи с премьер -министром страны Новрузом Мамедовым и председателем Милли Меджлиса Огтаем Асадовым.

     22 мая А.Вучич посетит Азербайджанский Университет Языков, где примет участие в открытии Центра сербского языка и культуры. Также президенту Сербии вручат диплом почетного доктора этого университета.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi