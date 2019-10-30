Шойгу: На заседании Совета министров обороны СНГ в Баку рассмотрены более 20 вопросов

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Решения, принятые на прошедшем в Баку 77-м заседании Совета министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств, направлены на усиление национальных вооруженных сил и общей безопасности. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Подводя итоги, отмечу, что принятые Советом решения призваны способствовать укреплению боеспособности наших вооруженных сил. На заседании рассмотрено более двадцати практических вопросов взаимодействия в области обороны и военной безопасности", - сказал Шойгу.

В частности, одобрен проект Концепции развития сотрудничества до 2025 года. "Это программный документ, определяющий для государств Содружества перспективы военного партнерства, которое носит открытый характер и не направлено против третьих стран", - заявил министр обороны России.