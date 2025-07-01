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Сахиба Гафарова: Начинается новая страница межпарламентского сотрудничества Азербайджана и Узбекистана

Сахиба Гафарова: Начинается новая страница межпарламентского сотрудничества Азербайджана и Узбекистана В Хиве проходит Первый азербайджано-узбекский межпарламентский форум
Внешняя политика
1 июля 2025 г. 15:20
Сахиба Гафарова: Начинается новая страница межпарламентского сотрудничества Азербайджана и Узбекистана

В узбекской Хиве стартовал Первый узбекско-азербайджанский межпарламентский форум на тему “В поисках новых горизонтов: от диалога к совместным действиям”

Об этом сообщает Report со ссылкой на Сенат Олий Мажлиса (парламент) Узбекистана.

Форум приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между государствами, что подчеркивает его особую значимость и символизм.

Открывая мероприятие, председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева заявила, что этот форум является важным этапом в развитии двусторонних отношений и отправной точкой для создания Межпарламентской комиссии, которая придаст новый импульс взаимодействию. Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, в свою очередь, подчеркнула, что начинается новая страница межпарламентского сотрудничества, основанного на политической воле глав государств.

Форум охватывает широкий круг тем, включая поддержку малого и среднего бизнеса, инвестиционный климат, цифровую трансформацию, охрану окружающей среды, а также роль женщин и молодежи в обществе. Особое внимание уделяется обмену опытом между территориальными представительными органами двух стран.

Также в рамках форума прошла панельная сессия на тему “Роль парламентов в развитии стратегического партнерства: законодательные инициативы, договоренности на высшем уровне и контроль за их реализацией”. Ее модераторами выступили Алишер Агзамходжаев и Али Гусейнли - главы профильных комитетов Сената Узбекистана и Милли Меджлиса Азербайджана соответственно.

В ходе сессии обсуждались такие важные вопросы, как парламентский контроль, верховенство закона, борьба с коррупцией, защита прав человека, открытость и подотчетность государственных органов. Парламентарии обменялись мнениями по обеспечению исполнения межгосударственных договоренностей, взаимодействию с гражданским обществом и СМИ, а также согласовали необходимость укрепления парламентской дипломатии.

По итогам форума предусматривается принять Хивинскую декларацию, которая будет направлена на дальнейшее укрепление правовой базы стратегического партнерства, расширение двустороннего сотрудничества в приоритетных сферах и реализацию совместных инициатив.

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