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В Харькове почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева

В Харькове почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева В Харькове состоялось мероприятие, посвященное дню памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Внешняя политика
13 декабря 2024 г. 16:38
В Харькове почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева

В Харькове состоялось мероприятие, посвященное дню памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, мероприятие было организовано по инициативе почетного консульства в Харьковском национальном университете городского хозяйства.

С приветственной речью выступил посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев. Он рассказал о жизни и деятельности великого лидера, его значительном вкладе в укрепление дипломатических связей с Украиной и влиянии на мировую политику.

На мероприятии также выступили председатель Совета почетных граждан Харьковской области Николай Титов, президент Инженерной академии Украины Анатолий Васильев, почетный консул Афган Салманов и другие гости.

Завершилась встреча просмотром документального фильма о жизненном пути общенационального лидера.

В рамках мероприятия была организована фотовыставка, посвященная Гейдару Алиеву.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's national leader Heydar Aliyev commemorated in Kharkiv
Версия на азербайджанском языке ФотоXarkovda Ümummilli Lider Heydər Əliyevin xatirəsi anılıb

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