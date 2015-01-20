В Харькове минутой молчания почтили память шехидов 20 Января

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В Харькове отметили 25-ю годовщину трагедии 20 Января. На мероприятии участвовали азербайджанские и местные дипломаты, бизнесмены и представители общественности.

Как сообщили Report из Почетного консульства Азербайджана в Харькове, на мероприятии с участием официальных представителей госадминистрации Харьковской области, дипломатов и активистов диаспоры минутой молчания почтили память шехидов, отдавших жизни за государственную независимость Азербайджана.

Участники мероприятия вначале просмотрели подготовленный Азербайджанским телевидением документальный фильм "Кровавый январь" ("Ганлы Январ").

Выступивший почетный консул Азербайджана в Харькове Афган Салманов заявил, что в ночь с 19-го на 20-ое января 1990 года оснащенные современным оружием советские войска совершили в Азербайджане военно-политическое преступление. А.Салманов отметил об оккупации армянами 20% азербайджанских территорий и заявил о готовности могущественной азербайджанской армии освободить по приказу президента Ильхама Алиева оккупированные земли.

Выступившие заместитель главы Харьковской областной госадминистрации Евгений Шахненко, зампред совета депутатов Харьковской области Людмила Давыдова и другие официальные лица отметили, что на протяжении истории азербайджанский и украинский народы сталкивались с большими трудностями в борьбе за государственную независимость. Было отмечено, что события 20 Января, принесшие истории Азербайджана славу и честь, навеки будут примером олицетворения героизма.