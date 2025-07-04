Ханкенди принимает 17-й саммит ОЭС

В Ханкенди проходит 17-й Саммит ОЭС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил глав государств и правительств, а также руководителей делегаций, прибывших для участия в 17-м саммите ОЭС в Ханкенди.

Об этом сообщает корреспондент Report из Ханкенди.

12:39

Ханкенди впервые принимает 17-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает корреспондент Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев встречает глав государств и правительств, а также руководителей делегаций, прибывших для участия в саммите.

Среди участников мероприятия - президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф, министр промышленности и передовых технологий ОАЭ, президент COP28 Султан Ахмед Аль-Джабир, вице-премьер Туркменистана Рашид Мередов, вице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар, министр бюджета и экономического планирования Нигерии Абубакар Атику Багуду и другие официальные лица.

Тема саммита - "Новое видение ОЭС для надежного и климатически устойчивого будущего". Участники намерены обсудить вопросы изменения климата, торговли, транспортных сетей и реформ внутри организации, также состоится обмен мнениями о сотрудничестве между странами-членами.