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Ханкенди принимает 17-й саммит ОЭС

Ханкенди принимает 17-й саммит ОЭС В Ханкенди проходит 17-й Саммит ОЭС
Внешняя политика
4 июля 2025 г. 13:01
Ханкенди принимает 17-й саммит ОЭС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил глав государств и правительств, а также руководителей делегаций, прибывших для участия в 17-м саммите ОЭС в Ханкенди.

Об этом сообщает корреспондент Report из Ханкенди.

12:39

Ханкенди впервые принимает 17-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает корреспондент Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев встречает глав государств и правительств, а также руководителей делегаций, прибывших для участия в саммите.

Среди участников мероприятия - президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф, министр промышленности и передовых технологий ОАЭ, президент COP28 Султан Ахмед Аль-Джабир, вице-премьер Туркменистана Рашид Мередов, вице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар, министр бюджета и экономического планирования Нигерии Абубакар Атику Багуду и другие официальные лица.

Тема саммита - "Новое видение ОЭС для надежного и климатически устойчивого будущего". Участники намерены обсудить вопросы изменения климата, торговли, транспортных сетей и реформ внутри организации, также состоится обмен мнениями о сотрудничестве между странами-членами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndidə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 17-ci Zirvə görüşü keçirilir - YENİLƏNİB - CANLI
Версия на английском языке Фото17th Summit of the Economic Cooperation Organization gets underway in Khankendi

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