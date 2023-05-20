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В Гяндже стартовало голосование граждан Турции

В Гяндже стартовало голосование граждан Турции Голосование для граждан Турции в рамках президентских и парламентских выборов началось и в Гяндже.
Внешняя политика
20 мая 2023 г. 08:26
В Гяндже стартовало голосование граждан Турции

Голосование для граждан Турции в рамках президентских и парламентских выборов началось и в Гяндже.

Как передает западное бюро Report, избирательные участки в консульстве были открыты с 08:00 утра.

Напомним, что в Гяндже созданы 3 избирательных участка для участия граждан братской страны в президентских и парламентских выборах.

Отметим, что согласно итогам подсчета голосов в первом туре на президентских выборах в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51 процент голосов, Кемаль Кылычдароглу - 44,88 процента, Синан Оган - 5,17 процента, Мухаррем Индже - 0,43 процента. Поскольку никто не набрал более 50 процентов голосов, 28 мая в Турции состоится второй тур президентских выборов.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyənin Gəncədəki Baş Konsulluğunda səsvermə başlayıb

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