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В Гяндже собирают помощь пострадавшим от землетрясения в Турции

В Гяндже собирают помощь пострадавшим от землетрясения в Турции Жители Гянджи собирают гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.
Внешняя политика
8 февраля 2023 г. 20:40
В Гяндже собирают помощь пострадавшим от землетрясения в Турции

Жители Гянджи собирают гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

Как сообщает западное бюро Report, сразу после обращения посольства Турции в Азербайджане, в Гяндже, так же как и по всей стране, начался сбор помощи.

В целях поддержки пострадавших от землетрясения, жители, предприниматели, предприятия, ведомства, общества и общественные объединения приносят к месту сбора предметы первой необходимости.

Со вчерашнего дня жители приходят к зданию Генерального консульства в Гяндже, приносят цветы и поминают память погибших.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGəncədə Türkiyədə zəlzələdən zərərçəkənlərə yardımlar toplanılır

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