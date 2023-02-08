В Гяндже собирают помощь пострадавшим от землетрясения в Турции

Жители Гянджи собирают гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

Жители Гянджи собирают гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

Как сообщает западное бюро Report, сразу после обращения посольства Турции в Азербайджане, в Гяндже, так же как и по всей стране, начался сбор помощи.

В целях поддержки пострадавших от землетрясения, жители, предприниматели, предприятия, ведомства, общества и общественные объединения приносят к месту сбора предметы первой необходимости.

Со вчерашнего дня жители приходят к зданию Генерального консульства в Гяндже, приносят цветы и поминают память погибших.