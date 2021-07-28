В Гяндже проходит конференция правящих партий Азербайджана и Турции

В Гяндже проходит конференция на тему "Шушинская декларация: верность национально-духовным ценностям и новые вызовы для будущего сотрудничества".

В Гяндже проходит конференция на тему "Шушинская декларация: верность национально-духовным ценностям и новые вызовы для будущего сотрудничества".

Как передает Западное бюро Report, в Центре Гейдара Алиева в соответствии с двусторонним Протоколом сотрудничества между правящей партией "Ени Азербайджан" и турецкой правящей Партией справедливости и развития (ПСР) организована конференция.

До конференции состоялось посещение памятника общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

Первый заместитель ПСР Нуман Куртулмуш и зампредседателя-руководитель центрального аппарата ПЕА Тахир Будагов выступят на совместной пресс-конференции по итогам визита.