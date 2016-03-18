​В ГУАМ проведен внешний аудит по итогам 2015 года

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ В секретариате ГУАМ 16-17 марта состоялся внешний аудит по осуществлению проверки финансовой деятельности структуры за 2015 год, сообщает Report со ссылкой на сайт организации.

На встрече присутствовали главный советник финансово-валютного управления МИД Азербайджана Р.Алиев, временно поверенный в делах посольства Азербайджана в Украине Н.Алиев, заместитель начальника службы внутреннего аудита МИД Грузии Т.Киладзе, глава службы международно-финансовых отношений управления международного сотрудничества министерства финансов Молдовы А.Баланел, директор валютно-финансового департамента МИД Украины И.Ярош.

В результате встречи было подписано аудиторское заключение представителей государств-членов ГУАМ по результатам проверки финансовой деятельности структуры за 2015 год.