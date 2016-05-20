В ГУАМ обсуждены перспективы развития транспортных коридоров

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ 18-19 мая в Секретариате ГУАМ в Киеве под председательством молдавской стороны состоялось 11-е заседание Рабочей группы по транспорту, в котором приняли участие делегации государств-членов ГУАМ и Секретариата ГУАМ.

Как сообщает Report, участники заседания обменялись информацией о новых возможностях транспортного коридора ГУАМ в связи с созданием транспортными компаниями Азербайджана, Грузии и Казахстана Транскаспийского Международного транспортного маршрута, его координационного комитета.



Участники заседания также обсудили вопросы подготовки встречи руководителей ведомств, ответственных за развитие транспорта в государствах-членах ГУАМ в рамках Международной транспортной недели в Одессе 31 мая . В частности, участники заседания согласовали и одобрили проекты Одесской декларации Руководителей ведомств государств-членов ГУАМ, ответственных за развитие транспорта и Плана действий по увеличению грузоперевозок по транспортному коридору ГУАМ.

Очередное заседание РГ по транспорту на уровне руководителей ведомств, ответственных за развитие транспорта, было решено провести 31 мая 2016 года в Одессе.