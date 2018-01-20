В грузинском районе Сагареджо состоялась акция в связи с кровавой трагедией 20 Января

Тбилиси. 20 января. REPORT.AZ/ В селе компактного проживания азербайджанцев Гарачёп района Сагареджо Грузии прошла акция в связи с годовщиной трагедии 20 Января.

Как сообщает грузинское бюро Report, аксакалы, главы и члены муниципальных и исполнительных властей, школьники совершили шествие к памятнику, воздвигнутому в селе в память шехидов 20 Января и событиям 9 апреля, возложили цветы к памятнику.

Участники акции с флагами Азербайджана и Грузии, фотографиями шехидов в руках, а также рисунками учащихся, посвященными шехидам, скандировали лозунги "Шехиды бессмертны, Родина неделима", "Не забудем шехидов" и др.

Акция продолжилась у памятника.

Были выражены соболезнования семье погибшего во время событий 20 Января Алескера Юсиф оглу Гаибова, который был родом из села Гарачёп, была почтена память шехидов.

Выступили братья шехида Амир и Нариман Гаибовы, члены сельского муниципалитета - Ризван Мамедов, Эльшад Гурбанов, председатель районного Совета Аксакалов Агабалы Хейирхеберов и другие, которые рассказали о кровавой Январской трагедии. Отмечалось, что не только жители села Гарачёп, но и жители района Сагареджо и всей Грузии не забудут последствий событий 20 Января и 9 Апреля. Эти события являются кровавыми страницами истории обеих народов, и наряду с этим славной страницей героизма: "Павшие во время кровавых событий в Январе и Апреле своей кровью написали славную страницу нашей независимости. Ни один народ не забудет своих героев, и мы не забудем".

Затем школьники прочитали стихи, посвященные шехидам.