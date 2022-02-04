В Грузии в массовом захоронении найдены останки азербайджанца

Во время раскопок на территории бывшей военной базы в районе Хелвачаури Аджарской области Грузии было обнаружено новое массовое захоронение.

Во время раскопок на территории бывшей военной базы в районе Хелвачаури Аджарской области Грузии было обнаружено новое массовое захоронение.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщил телеканал Acarıstan.

В шестом по счету захоронении были найдены останки 29 человек, расстрелянных в период советских репрессий 1930-х годов. Для определения пола и возраста жертв будут проводиться ДНК анализы.

В ходе разбирательств было установлено, что один из найденных останков принадлежит Алекберову Гусейну Алекбер оглы 1869 года рождения. Согласно архивным документам Министерства внутренних дел Аджарии он был расстрелян 11 марта 1938 года.