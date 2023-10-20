В Грузии состоялось открытие памятника герою Рахибу Мамедову

На территории села Чаладиди Хобинского района Грузии состоялось открытие памятника герою Рахибу Мамедову.

На территории села Чаладиди Хобинского района Грузии состоялось открытие памятника герою Рахибу Мамедову.

Как сообщает грузинское бюро Report, в церемонии открытия приняли участие руководство Земо-сванетского региона Грузии, посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, генеральный консул Турции в Батуми Рыза Каган, члены семьи Рахиба Мамедова, представители грузинской и азербайджанской общественности, а также сотрудники СМИ.

По словам заместителя губернатора региона Нино Виблиани, 19-летний уроженец Азербайджана ценой своей жизни в 1987 году спас 28 жителей села Чаладиди: "Память о Рахибе Мамедове всегда жива, и воздвигнутый сегодня памятник является еще одним проявлением дружбы между народами Азербайджана и Грузии".

Брат Р.Мамедова Сахиб Мамедов сказал, что открытие этого памятника - большое событие для их семьи: "От имени нашей семьи лично выражаю благодарность всем, кто внес вклад в эту работу. Герои не забываются".