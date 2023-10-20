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В Грузии состоялось открытие памятника герою Рахибу Мамедову

В Грузии состоялось открытие памятника герою Рахибу Мамедову На территории села Чаладиди Хобинского района Грузии состоялось открытие памятника герою Рахибу Мамедову.
Внешняя политика
20 октября 2023 г. 20:46
В Грузии состоялось открытие памятника герою Рахибу Мамедову

На территории села Чаладиди Хобинского района Грузии состоялось открытие памятника герою Рахибу Мамедову.

Как сообщает грузинское бюро Report, в церемонии открытия приняли участие руководство Земо-сванетского региона Грузии, посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, генеральный консул Турции в Батуми Рыза Каган, члены семьи Рахиба Мамедова, представители грузинской и азербайджанской общественности, а также сотрудники СМИ.

По словам заместителя губернатора региона Нино Виблиани, 19-летний уроженец Азербайджана ценой своей жизни в 1987 году спас 28 жителей села Чаладиди: "Память о Рахибе Мамедове всегда жива, и воздвигнутый сегодня памятник является еще одним проявлением дружбы между народами Азербайджана и Грузии".

Брат Р.Мамедова Сахиб Мамедов сказал, что открытие этого памятника - большое событие для их семьи: "От имени нашей семьи лично выражаю благодарность всем, кто внес вклад в эту работу. Герои не забываются".

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstanda azərbaycanlı qəhrəman Rahib Məmmədovun heykəlinin açılışı olub

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