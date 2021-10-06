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В Грузии сокращается число азербайджаноязычных школ

В Грузии сокращается число азербайджаноязычных школ В настоящее время в Грузии действуют 116 школ с обучением на азербайджанском языке и азербайджанским сектором.
Внешняя политика
6 октября 2021 г. 14:25
В Грузии сокращается число азербайджаноязычных школ

В настоящее время в Грузии действуют 116 школ с обучением на азербайджанском языке и азербайджанским сектором.

Об этом в ответ на запрос Грузинского бюро Report сообщили в Центре информационных систем управления образованием Министерства образования и науки Грузии.

104 средних учебных заведения, в которых обучение ведется на азербайджанском языке, расположены в Квемо-Картли, 9 - в Кахетии, 3 - в Тбилиси.

В сравнении с прошлым годом количество школ сократилось на 3. Так, в прошлом году в соседней стране было 119 азербайджаноязычных школ.

Согласно показателям последних двух лет, в соседней стране приостановлена деятельность четырех азербайджаноязычных школ.

В 2020-2021 учебном году в азербайджаноязычных общественных школах обучалось 25 312 учеников, что на 356 человек больше в годовом сравнении. Больше всего учеников (1 272 человека) обучалось в сельской школе Йормуганлы муниципалитета Сагареджо. Школы с наименьшим количеством учеников находятся в селах Самгерети Тетрицкаройского муниципалитета и Аггула Марнеульского района. В каждом из этих учебных заведений было по 3 ученика.

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