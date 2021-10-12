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В Грузии пройдет марафон по случаю Дня восстановления независимости Азербайджана

В Грузии пройдет марафон по случаю Дня восстановления независимости Азербайджана В Грузии состоится марафон, посвященный 30-летию Дня восстановления государственной независимости Азербайджанской Республики.
Внешняя политика
12 октября 2021 г. 11:30
В Грузии пройдет марафон по случаю Дня восстановления независимости Азербайджана

В Грузии состоится марафон, посвященный 30-летию Дня восстановления государственной независимости Азербайджанской Республики.

Как передает грузинское бюро Report, соревнование будет организовано совместно посольством Азербайджана в Грузии, представительством SOCAR в Грузии, Объединением азербайджанских бизнесменов Грузии (AZEBI), Хырдаланской музыкальной школой при Министерстве культуры АР, Бакинским марафон-клубом, Грузино-азербайджанским союзом спортсменов и Азербайджанским музеем культуры им.Мирзы Фатали Ахундзаде.

Марафон стартует в 10:00 17 октября в парке имени общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в Тбилиси и завершится в парке города Рустави.

Занявшие первые три места в забеге на 30 км получат дипломы и различные подарки от посольства. Кроме того, другие участники, добежавшие до финиша, также будут награждены сертификатами.

Желающие участвовать в марафоне должны обратиться в письменной форме на электронную почту посольства [email protected] или связаться по номеру мобильного телефона (+995) 577-60-60-06 до 16 октября 2021 года для прохождения регистрации. В забеге могут участвовать лица старше 18 лет. 

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Версия на английском языке Georgia to host marathon on Day of Restoration of Independence of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda Azərbaycanın Dövlət Müstəqilliyinin Bərpası Gününə həsr olunan marafon keçiriləcək

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