В Грузии пройдет марафон по случаю Дня восстановления независимости Азербайджана

В Грузии состоится марафон, посвященный 30-летию Дня восстановления государственной независимости Азербайджанской Республики.

В Грузии состоится марафон, посвященный 30-летию Дня восстановления государственной независимости Азербайджанской Республики.

Как передает грузинское бюро Report, соревнование будет организовано совместно посольством Азербайджана в Грузии, представительством SOCAR в Грузии, Объединением азербайджанских бизнесменов Грузии (AZEBI), Хырдаланской музыкальной школой при Министерстве культуры АР, Бакинским марафон-клубом, Грузино-азербайджанским союзом спортсменов и Азербайджанским музеем культуры им.Мирзы Фатали Ахундзаде.

Марафон стартует в 10:00 17 октября в парке имени общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в Тбилиси и завершится в парке города Рустави.

Занявшие первые три места в забеге на 30 км получат дипломы и различные подарки от посольства. Кроме того, другие участники, добежавшие до финиша, также будут награждены сертификатами.