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В Грузии почтили память жертв Ходжалинского геноцида

В Грузии почтили память жертв Ходжалинского геноцида В селе Муганлы Гардабанского района Грузии по инициативе и организационной поддержке Союза азербайджанских учителей Грузии состоялось памятное мероприятие, посвященное 32-й годовщине Ходжалинского геноцида.
Внешняя политика
22 февраля 2024 г. 07:23
В Грузии почтили память жертв Ходжалинского геноцида

В селе Муганлы Гардабанского района Грузии по инициативе и организационной поддержке Союза азербайджанских учителей Грузии состоялось памятное мероприятие, посвященное 32-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает местное бюро Report, в мероприятии приняли участие члены совета директоров Союза из Марнеули и Гардабани, а также другие учителя, представители молодежи и школьники.

Мероприятие началось с минуты молчания в память об убитых в Ходжалы мирных жителях. Затем член правления Союза, учительница Тезекендской общественной школы № 1 Марнеульского района Адиля Алигызы дала участникам мероприятия подробную информацию о Ходжалинской трагедии.

Было отмечено, что аналогичные действия были совершены против мирного населения и в Абхазском регионе Грузии. Член правления союза, директор Муганлинской общественной школы Гардабанского района Диляра Абазова в своем выступлении подчеркнула, что Ходжалинский геноцид является преступлением против человечности.

В ходе мероприятия школьники прочитали различные стихи, посвященные Ходжалинской трагедии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQardabanidə Xocalının ildönümünə həsr edilmiş anım tədbir keçirilib

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