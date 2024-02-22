В Грузии почтили память жертв Ходжалинского геноцида

В селе Муганлы Гардабанского района Грузии по инициативе и организационной поддержке Союза азербайджанских учителей Грузии состоялось памятное мероприятие, посвященное 32-й годовщине Ходжалинского геноцида.

В селе Муганлы Гардабанского района Грузии по инициативе и организационной поддержке Союза азербайджанских учителей Грузии состоялось памятное мероприятие, посвященное 32-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает местное бюро Report , в мероприятии приняли участие члены совета директоров Союза из Марнеули и Гардабани, а также другие учителя, представители молодежи и школьники.

Мероприятие началось с минуты молчания в память об убитых в Ходжалы мирных жителях. Затем член правления Союза, учительница Тезекендской общественной школы № 1 Марнеульского района Адиля Алигызы дала участникам мероприятия подробную информацию о Ходжалинской трагедии.

Было отмечено, что аналогичные действия были совершены против мирного населения и в Абхазском регионе Грузии. Член правления союза, директор Муганлинской общественной школы Гардабанского района Диляра Абазова в своем выступлении подчеркнула, что Ходжалинский геноцид является преступлением против человечности.

В ходе мероприятия школьники прочитали различные стихи, посвященные Ходжалинской трагедии.