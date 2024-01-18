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В Грузии почтили память шехидов 20 января

В Грузии почтили память шехидов 20 января Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, сотрудники посольства, представители местной общественности посетили памятник шехидам 20 января и 9 апреля в поселке Соганлыг (Поничала) близ Тбилиси.
Внешняя политика
18 января 2024 г. 17:31
В Грузии почтили память шехидов 20 января

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, сотрудники посольства, представители местной общественности посетили памятник шехидам 20 января и 9 апреля в поселке Соганлыг (Поничала) близ Тбилиси.

Как сообщает местное бюро Report, участники мероприятия возложили цветы перед памятником, почтили память шехидов и прочитали молитвы.

Жители поселка поблагодарили правительство Азербайджана за внимание и заботу, оказываемые семьям шехидов и ветеранов в различных регионах Грузии.

Отметим, что посольство Азербайджана в Грузии подготовило план мероприятий в связи с 34-й годовщиной трагедии 20 января.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTbilisidə 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsinə ucaldılan abidə ziyarət olunub

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