В Грузии почтили память шехидов 20 января

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, сотрудники посольства, представители местной общественности посетили памятник шехидам 20 января и 9 апреля в поселке Соганлыг (Поничала) близ Тбилиси.

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, сотрудники посольства, представители местной общественности посетили памятник шехидам 20 января и 9 апреля в поселке Соганлыг (Поничала) близ Тбилиси.

Как сообщает местное бюро Report, участники мероприятия возложили цветы перед памятником, почтили память шехидов и прочитали молитвы.

Жители поселка поблагодарили правительство Азербайджана за внимание и заботу, оказываемые семьям шехидов и ветеранов в различных регионах Грузии.

Отметим, что посольство Азербайджана в Грузии подготовило план мероприятий в связи с 34-й годовщиной трагедии 20 января.