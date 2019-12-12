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В Грузии почтили память общенационального лидера Азербайджана

В Грузии почтили память общенационального лидера Азербайджана

В Грузии в связи с 16-й годовщиной со дня смерти общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева состоялась церемония почитания памяти.

Как сообщает грузинское бюро Report, посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов, гендиректор компании SOCAR Energy Georgia Махир Мамедов, сотрудники посольства и аппарата военного атташе, депутаты парламента Грузии Махир Дарзиев, Руслан Гаджиев, Савалан Мирзаев и другие посетили бюст общенационального лидера, установленного в парке им.Гейдара Алиева в центре Тбилиси, и возложили цветы и венки.

В мероприятии также приняли участие представители функционирующих в Грузии азербайджанских компаний, азербайджанские бизнесмены, интеллигенция и представители общественности.

В рамках дня почитания памяти при организации посольства в конференц-зале Национальной парламентской библиотеки Грузии состоится мероприятие в память о Гейдаре Алиеве. 

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