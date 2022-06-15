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В Грузии отметили День национального спасения Азербайджана

В Грузии отметили День национального спасения Азербайджана В Грузии отметили День национального спасения Азербайджана - 15 июня.
Внешняя политика
15 июня 2022 г. 13:26
В Грузии отметили День национального спасения Азербайджана

В Грузии отметили День национального спасения Азербайджана - 15 июня.

Как сообщает грузинское бюро Report, посол Азербайджана в Грузии Фаик Гулиев посетил бюст общенационального лидера в парке имени Гейдара Алиева в Тбилиси и возложил к нему цветы.

Ф.Гулиев сказал журналистам, что День национального спасения по сути является одним из самых значимых дней в современной истории Азербайджана: "15 июня вошло в историю как важное начинание в дальнейшей судьбе Азербайджанского государства и народа. Великий лидер Гейдар Алиев, прибывший в Баку по настоянию и просьбе народа, оказал неоценимые услуги в укреплении Азербайджана. С тех пор Азербайджан добился больших успехов во всех областях. Под руководством президента Ильхама Алиева, успешного продолжателя курса Гейдара Алиева, Азербайджан превратился в сильное и влиятельное государство".

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstanda Azərbaycanın Milli Qurtuluş Günü qeyd edilib

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