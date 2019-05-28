​В Грузии отмечают День Республики Азербайджана - ФОТО

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В Грузии отмечается День Республики Азербайджана.

Как сообщает грузинское бюро Report, посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов, сотрудники посольства, бизнесмены и представители общественности возложили цветы к бюсту Гейдара Алиева в Тбилиси.

В церемонии приняли участие находящиеся в Грузии с визитом представители около 20 азербайджанских НПО.

Представители НПО посетили Дворец молодежи, где некогда была объявлена независимость Азербайджана, посетили могилы создателей АДР Фатали хана Хойского и Гасан бека Агаева в пантеоне, расположенном в Ботаническом саду, почтили их память.

Мероприятия в честь Дня Республики продолжатся в Музее культуры Азербайджана им. Мирзы Фатали Ахундова. Здесь состоится встреча представителей азербайджанских и грузинских НПО, выставка грузинских фотографов, посвященная Азербайджану, и демонстрация национальной азербайджанской одежды.

Посольство Азербайджана также проведет официальный прием по случаю 101-летия АДР. В мероприятии примут участие официальные лица правительства Грузии, представители дипкорпуса, общественные деятели, интеллигенция и представители общественности.