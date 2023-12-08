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В Грузии открылась фотовыставка, посвященная 100-летию Гейдара Алиева

В Грузии открылась фотовыставка, посвященная 100-летию Гейдара Алиева В столице Грузии Тбилиси открылась фотовыставка, посвященная 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Внешняя политика
8 декабря 2023 г. 21:59
В Грузии открылась фотовыставка, посвященная 100-летию Гейдара Алиева

В столице Грузии Тбилиси открылась фотовыставка, посвященная 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает грузинское бюро Report, в открытии выставки, проведенной по инициативе АЗЕРТАДЖа при организационной поддержке посольства Азербайджана в Грузии, приняли участие официальные лица Грузии, депутаты парламента, представители общественности.

На фотовыставке были представлены редкие фотографии Гейдара Алиева, отражающие различные периоды его жизни и деятельности, встречи с мировыми политическими лидерами, а также с бывшим президентом Грузии Эдуардом Шеварднадзе.

Посол Фаиг Гулиев подробно проинформировал гостей о деятельности великого лидера, а также о его политике в отношении Грузии, дружбе с представителями грузинского народа.

Выставка была встречена с большим интересом.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstanda Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş fotosərgi açılıb

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