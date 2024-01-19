О нас

В Грузии чтят память шехидов 20 Января

В Грузии чтят память шехидов 20 Января Посольство Азербайджана в Грузии проводит мероприятия в связи с 34-й годовщиной трагедии 20 января.
Внешняя политика
19 января 2024 г. 17:19
В Грузии чтят память шехидов 20 Января

Посольство Азербайджана в Грузии проводит мероприятия в связи с 34-й годовщиной трагедии 20 января.

Как сообщает грузинское бюро Report, 19 января в селе Фахралы Болнисского района состоялось посещение могилы шехида Ильгара Гумбат оглу Ахмедова.

В мероприятии приняли участие сотрудники посольства Эльдар Байрамов, Рамель Латифов, Эльяр Мамедзаде, председатель Конгресса азербайджанцев Грузии Гусейн Юсифов, а также коллектив Фахралинской средней школы (ныне полная средняя школа имени Арифа Алиева), где шехид получил среднее образование.

Затем сотрудники посольства и представители интеллигенции посетили семью шехида Тенгиза Мамед оглу Турабова из села Кяпянякчи Болнисского района.

От имени посольства семьям шехидов была оказана продовольственная помощь.

Отметим, что И.Ахмедов стал шехидом 20 января 1990 года. По просьбе матери его тело было привезено в Грузию и захоронено в родном селе Фахралы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstanda 20 Yanvar şəhidinin məzarı ziyarət olunub

Другие новости из категории

Эльнур Мамедов встретился с делегацией наблюдателей от СНГ
ФотоЭльнур Мамедов встретился с делегацией наблюдателей от СНГ
19 января 2024 г. 18:07
Глава МИД встретился с исполнительным секретарем Организации Договора о запрете ядерных испытаний
Глава МИД встретился с исполнительным секретарем Организации Договора о запрете ядерных испытаний
19 января 2024 г. 18:04
Посол Казахстана в Азербайджане почтил память жертв трагедии 20 января
Посол Казахстана в Азербайджане почтил память жертв трагедии 20 января
19 января 2024 г. 17:26
Главы МИД Азербайджана и Алжира обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Главы МИД Азербайджана и Алжира обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
19 января 2024 г. 17:17
Евгений Михайлов : Успехи Азербайджана раздражают некоторых в ЕС и на Западе
Евгений Михайлов : Успехи Азербайджана раздражают некоторых в ЕС и на Западе
19 января 2024 г. 17:15
Глава МИД Азербайджана встретился с танзанийским коллегой
Глава МИД Азербайджана встретился с танзанийским коллегой
19 января 2024 г. 16:50
Представители посольства Пакистана почтили память шехидов 20 января
Представители посольства Пакистана почтили память шехидов 20 января
19 января 2024 г. 16:27
Посол Польши почтил память жертв трагедии 20 Января
Посол Польши почтил память жертв трагедии 20 Января
19 января 2024 г. 16:24
Главы МИД Азербайджана и Анголы обсудили перспективы развития сотрудничества
ФотоГлавы МИД Азербайджана и Анголы обсудили перспективы развития сотрудничества
19 января 2024 г. 15:53
Помощник президента Азербайджана обсудил с представителем АП Турции сотрудничество в сфере медиа
Помощник президента Азербайджана обсудил с представителем АП Турции сотрудничество в сфере медиа
19 января 2024 г. 15:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi