В Грузии чтят память шехидов 20 Января

Посольство Азербайджана в Грузии проводит мероприятия в связи с 34-й годовщиной трагедии 20 января.

Посольство Азербайджана в Грузии проводит мероприятия в связи с 34-й годовщиной трагедии 20 января.

Как сообщает грузинское бюро Report, 19 января в селе Фахралы Болнисского района состоялось посещение могилы шехида Ильгара Гумбат оглу Ахмедова.

В мероприятии приняли участие сотрудники посольства Эльдар Байрамов, Рамель Латифов, Эльяр Мамедзаде, председатель Конгресса азербайджанцев Грузии Гусейн Юсифов, а также коллектив Фахралинской средней школы (ныне полная средняя школа имени Арифа Алиева), где шехид получил среднее образование.

Затем сотрудники посольства и представители интеллигенции посетили семью шехида Тенгиза Мамед оглу Турабова из села Кяпянякчи Болнисского района.

От имени посольства семьям шехидов была оказана продовольственная помощь.

Отметим, что И.Ахмедов стал шехидом 20 января 1990 года. По просьбе матери его тело было привезено в Грузию и захоронено в родном селе Фахралы.