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В Грузии 102-ю годовщину со дня рождения Гейдара Алиева отметили серией мероприятий

В Грузии 102-ю годовщину со дня рождения Гейдара Алиева отметили серией мероприятий В Грузии прошла серия памятных мероприятий по случаю 102-й годовщины со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Внешняя политика
10 мая 2025 г. 13:07
В Грузии 102-ю годовщину со дня рождения Гейдара Алиева отметили серией мероприятий

В Грузии прошла серия памятных мероприятий по случаю 102-й годовщины со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает грузинское бюро Report, 10 мая посол Азербайджана в этой стране Фаиг Гулиев, сотрудники посольства, глава представительства SOCAR в Грузии Махир Мамедов, азербайджанские бизнесмены, журналисты, представители общественности и школьники посетили парк имени Гейдара Алиева в Тбилиси.

В парке перед бюстом Гейдара Алиева посетителям была представлена выставка фотографий, архивных материалов и исторических документов, отражающих богатую жизнь и многогранную политическую деятельность общенационального лидера.

Участники мероприятия с глубоким уважением почтили светлую память великого лидера, возложили венки и цветы к его бюсту.

Также был посещен памятник Гейдару Алиеву, воздвигнутый в городе Рустави.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstanda Heydər Əliyevin 102-ci ildönümü silsilə tədbirlərlə qeyd olunub

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