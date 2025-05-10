В Грузии 102-ю годовщину со дня рождения Гейдара Алиева отметили серией мероприятий

В Грузии прошла серия памятных мероприятий по случаю 102-й годовщины со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В Грузии прошла серия памятных мероприятий по случаю 102-й годовщины со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает грузинское бюро Report, 10 мая посол Азербайджана в этой стране Фаиг Гулиев, сотрудники посольства, глава представительства SOCAR в Грузии Махир Мамедов, азербайджанские бизнесмены, журналисты, представители общественности и школьники посетили парк имени Гейдара Алиева в Тбилиси.

В парке перед бюстом Гейдара Алиева посетителям была представлена выставка фотографий, архивных материалов и исторических документов, отражающих богатую жизнь и многогранную политическую деятельность общенационального лидера.

Участники мероприятия с глубоким уважением почтили светлую память великого лидера, возложили венки и цветы к его бюсту.

Также был посещен памятник Гейдару Алиеву, воздвигнутый в городе Рустави.